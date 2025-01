Pasta and Bowls von Jasmina Pace und Nedim Solunovic startet nun auch in der Winnender Markthalle. Das Gastro-Paar sagt, was die Besucher erwartet und wann es definitiv losgeht.

Eva Schäfer 20.01.2025 - 18:25 Uhr

In der Mittagspause ist das Team von Pasta and Bowls schwer im Einsatz: Da muss alles schnell gehen, denn der Andrang ist groß – so auch an diesem Mittag in der Fellbacher Markthalle. Was die beiden Existenzgründer, Jasmina Pace und Nedim Solunovic, auf die Beine gestellt haben, kommt so gut an, dass sie nun eine Filiale eröffnen. Am Donnerstag, 23. Januar, startet das Gastro-Paar mit ihrer Marke Hygo in der Markthalle in Winnenden, Wiesenstraße 28. Erst mit einem sogenannten Soft Opening, zwei Tage später steht die offizielle Eröffnung an.