Nach dem Auszug aus der Ringstraße hat Babis Pathekas vor einiger Zeit das griechische Restaurant Irodion nahe der Alten Kelter in Fellbach eröffnet. Wie läuft es für ihn am neuen Standort?

Eva Schäfer 09.07.2024 - 11:42 Uhr

Johann Steinmetz schaut auf seine Uhr am Handgelenk. „Ja, ich nehme jetzt den Bus in einer Viertelstunde“, sagt er. Der Mann aus Schmiden ist am Mittwoch wieder zum Mittagstisch in das griechische Restaurant Irodion gekommen. „Ich esse gerne die kalte Vorspeisenplatte“, sagt Steinmetz, „ich liebe griechisches Essen.“