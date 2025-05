Gastronomie in Filderstadt: Für den Schnecken wird nicht irgendein Pächter gesucht

Seit Monaten ist die Küche in der traditionsreichen Weinstube in Plattenhardt kalt, nun hat das Lokal den Besitzer gewechselt. Die weiteren Pläne sind sehr konkret.

Die Kissen auf den Holzstühlen sind aufgeschüttelt, als würde an den rustikalen Tischen gleich jemand Platz nehmen. Die Gläser in der beleuchteten Vitrine hinter der Theke stehen in Reih und Glied, und mit Kreide an Tafeln geschriebene Empfehlungen machen Lust auf einen Schluck zum Feierabend. Die Weinstube Schnecken wirkt alles andere als verlassen. Doch der Schein trügt. Die Küche im traditionsreichen Lokal in der Ortsmitte von Plattenhardt ist schon seit Monaten kalt. Hans Schmid, der das beliebte Restaurant gemeinsam mit seiner Frau zwischen 1998 und 2016 betrieben hat, berichtet, dass sein Nachfolger im April 2024 aufgehört hat – aus personellen Gründen. Seither ist die Tür zum prägnanten Fachwerkhaus zu.