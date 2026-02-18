﻿Die Uhlbergstraße in Plattenhardt mausert sich. Erst hat nach Jahren des Leerstands am 23. Januar das Restaurant Schnecken als griechische Taverne wiedereröffnet, nur Tage später hat die Bürgerinitiative Aufbruch Plattenhardt die Fenster des seit Langem geschlossenen Schuhhauses Breuning mit Werken aus der örtlichen Kunstschule geschmückt. Und nun gibt es einen weiteren Neuzugang: Das Restaurant L’Unico hat still und heimlich am 30. Januar eröffnet. Werbung haben die Wirtsleute nicht gemacht, lieber erst mal ankommen und die Abläufe kennenlernen. Dennoch seien reichlich Leute dagewesen bei der Neueröffnung, berichtet die Betreiberin Albina Rizanaj.

Pizza und Pasta haben an dieser Stelle in Plattenhardt eben Tradition. Früher war hier in der kleinen Seitenpassage gut und gerne 25 Jahre lang auch ein Italiener gewesen, nämlich das „La Romanina“. Das Lokal hat jedoch vor etlichen Monaten geschlossen. Wie lang die Räume leer standen, das vermag Albina Rizanaj nicht zu sagen. „Wir haben allein schon ein halbes Jahr renoviert“, erzählt sie. Die Möbel seien in der Zeit ebenso erneuert worden wie Teile der Theke und die Lampen. Auch das einstige Wandgemälde im Gastraum ist verschwunden. „Gefühlt alles“ sei verändert worden. „Nur die Türen sind die alten und der Boden“, sagt sie.

Familienbetrieb „L’Unico“ serviert italienische Klassiker in Filderstadt

Im eleganten Ambiente werden an den in Summe 17 Tischen – bis zu 60 Personen haben hier Platz – italienische Klassiker serviert: Pizza, Nudel-, Fisch- und Fleischgerichte stehen auf der Karte. Die Familie kommt ursprünglich ebenfalls aus dem mediterranen Raum, nämlich aus Albanien. Überhaupt die Familie, die spielt bei „L’Unico“ eine zentrale Rolle. Das Restaurant betreiben Albina Rizanaj und ihr Vater, involviert sind aber auch Mutter, Bruder und Schwester. „Wir wollten etwas als Familie machen, wo wir alle zusammen sind“, sagt die 22-jährige Studentin.

Die Wirtsleute sind neu in Filderstadt, die Familie wohnt in Sindelfingen. Vom Standort Plattenhardt ist Albina Rizanaj jedoch überzeugt. Die Gegend sei einerseits schön ruhig und heimelig, andererseits durch die Nähe zur Messe, zur Autobahn und zur Landeshauptstadt urban und lebendig. Die Lage ist „top“, wie sie findet. „Es ist nicht aus dem Sinn, dass wir irgendwann herziehen“, fügt sie hinzu. Die Kundschaft sei so freundlich und verständnisvoll. „Ich fühle mich schon wie eine Einheimische“, sagt sie und strahlt übers ganze Gesicht.

„L’Unico“ plant Überraschungen und Eisdiele im Sommer

Nun will „L’Unico“ richtig durchstarten. Demnächst sollen Flyer in der Nachbarschaft verteilt werden, neue Visitenkarten und Speisekarten befinden sich laut Albina Rizanaj ebenfalls im Druck. Auch Überraschungen seien geplant, etwa ein spezielles Menü zum Valentinstag. „Der Koch lässt sich viel einfallen“, sagt sie. Ganz besonders freut sich Albina Rizanaj jedoch auf den Sommer. Dann soll das „L’Unico“ nämlich auch ein bisschen zu Eisdiele werden – inklusive großer Außenterrasse. Die Glastheke für die Eissorten jedenfalls ist bereits installiert.