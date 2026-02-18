 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Neues Restaurant in Plattenhardt: Im Sommer soll „L’Unico“ zur Eisdiele werden

Gastronomie in Filderstadt Neues Restaurant in Plattenhardt: Im Sommer soll „L’Unico“ zur Eisdiele werden

Gastronomie in Filderstadt: Neues Restaurant in Plattenhardt: Im Sommer soll „L’Unico“ zur Eisdiele werden
1
Kürzlich hat in Plattenhardt das italienische Restaurant L’Unico eröffnet. Betrieben wird es von Albina Rizanaj und ihrer Familie. Foto: Caroline Holowiecki

Dieser Tage hat in Plattenhardt ein neues Restaurant eröffnet. Bei „L’Unico“ wird typische italienische Kost serviert, sobald das Wetter sich bessert, geht’s dann raus auf die Terrasse.

﻿Die Uhlbergstraße in Plattenhardt mausert sich. Erst hat nach Jahren des Leerstands am 23. Januar das Restaurant Schnecken als griechische Taverne wiedereröffnet, nur Tage später hat die Bürgerinitiative Aufbruch Plattenhardt die Fenster des seit Langem geschlossenen Schuhhauses Breuning mit Werken aus der örtlichen Kunstschule geschmückt. Und nun gibt es einen weiteren Neuzugang: Das Restaurant L’Unico hat still und heimlich am 30. Januar eröffnet. Werbung haben die Wirtsleute nicht gemacht, lieber erst mal ankommen und die Abläufe kennenlernen. Dennoch seien reichlich Leute dagewesen bei der Neueröffnung, berichtet die Betreiberin Albina Rizanaj.

 

Pizza und Pasta haben an dieser Stelle in Plattenhardt eben Tradition. Früher war hier in der kleinen Seitenpassage gut und gerne 25 Jahre lang auch ein Italiener gewesen, nämlich das „La Romanina“. Das Lokal hat jedoch vor etlichen Monaten geschlossen. Wie lang die Räume leer standen, das vermag Albina Rizanaj nicht zu sagen. „Wir haben allein schon ein halbes Jahr renoviert“, erzählt sie. Die Möbel seien in der Zeit ebenso erneuert worden wie Teile der Theke und die Lampen. Auch das einstige Wandgemälde im Gastraum ist verschwunden. „Gefühlt alles“ sei verändert worden. „Nur die Türen sind die alten und der Boden“, sagt sie.

Familienbetrieb „L’Unico“ serviert italienische Klassiker in Filderstadt

Im eleganten Ambiente werden an den in Summe 17 Tischen – bis zu 60 Personen haben hier Platz – italienische Klassiker serviert: Pizza, Nudel-, Fisch- und Fleischgerichte stehen auf der Karte. Die Familie kommt ursprünglich ebenfalls aus dem mediterranen Raum, nämlich aus Albanien. Überhaupt die Familie, die spielt bei „L’Unico“ eine zentrale Rolle. Das Restaurant betreiben Albina Rizanaj und ihr Vater, involviert sind aber auch Mutter, Bruder und Schwester. „Wir wollten etwas als Familie machen, wo wir alle zusammen sind“, sagt die 22-jährige Studentin.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Kult-Kneipe schließt: Nach bald 30 Jahren ist Schluss – Betreiber des Schlesinger hören auf

Stuttgarter Kult-Kneipe schließt Nach bald 30 Jahren ist Schluss – Betreiber des Schlesinger hören auf

Nach 30 Jahren geben die Betreiber des Schlesinger ihre Kult-Kneipe ab. Stuttgart verliert damit eines seiner „Wohnzimmer“. Wie geht es mit dem Lokal in Stuttgart-Mitte weiter?

Die Wirtsleute sind neu in Filderstadt, die Familie wohnt in Sindelfingen. Vom Standort Plattenhardt ist Albina Rizanaj jedoch überzeugt. Die Gegend sei einerseits schön ruhig und heimelig, andererseits durch die Nähe zur Messe, zur Autobahn und zur Landeshauptstadt urban und lebendig. Die Lage ist „top“, wie sie findet. „Es ist nicht aus dem Sinn, dass wir irgendwann herziehen“, fügt sie hinzu. Die Kundschaft sei so freundlich und verständnisvoll. „Ich fühle mich schon wie eine Einheimische“, sagt sie und strahlt übers ganze Gesicht.

„L’Unico“ plant Überraschungen und Eisdiele im Sommer

Nun will „L’Unico“ richtig durchstarten. Demnächst sollen Flyer in der Nachbarschaft verteilt werden, neue Visitenkarten und Speisekarten befinden sich laut Albina Rizanaj ebenfalls im Druck. Auch Überraschungen seien geplant, etwa ein spezielles Menü zum Valentinstag. „Der Koch lässt sich viel einfallen“, sagt sie. Ganz besonders freut sich Albina Rizanaj jedoch auf den Sommer. Dann soll das „L’Unico“ nämlich auch ein bisschen zu Eisdiele werden – inklusive großer Außenterrasse. Die Glastheke für die Eissorten jedenfalls ist bereits installiert.

Weitere Themen

Landtagswahl Kreis Esslingen: Pistorius in Kirchheim: Verteidigungsminister plädiert für Bildungsgerechtigkeit

Landtagswahl Kreis Esslingen Pistorius in Kirchheim: Verteidigungsminister plädiert für Bildungsgerechtigkeit

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat im Landtagswahlkampf Halt in Kirchheim gemacht. Der SPD-Politiker plädiert für Bildungsgerechtigkeit und will die Demokratie verteidigen.
Von Elisabeth Maier
Kurioses Gesetz: „Lebensfremde Regelungen“ –Kirchheims Oberbürgermeister von Bürokratie genervt

Kurioses Gesetz „Lebensfremde Regelungen“ –Kirchheims Oberbürgermeister von Bürokratie genervt

Die Gesetzgebung nimmt mitunter groteske Züge an. Kirchheims Oberbürgermeister Pascal Bader zeigt sich genervt von einer Regelung mit dem sperrigen Namen Einwegkunststofffonds.
Von Elke Hauptmann
Beruf und Familie: Im Esslinger Landratsamt gibt’s jetzt eine Betriebskita mit 30 Plätzen

Beruf und Familie Im Esslinger Landratsamt gibt’s jetzt eine Betriebskita mit 30 Plätzen

Die Esslinger Kreisverwaltung will familienfreundlicher Arbeitgeber sein. Im Neubau in den Pulverwiesen werden Kinder von Mitarbeitenden betreut.
Von Elke Hauptmann
Unfall auf B10 im Kreis Esslingen: Sattelzug kollidiert mit VW Polo – und schleudert diesen in VW Passat

Unfall auf B10 im Kreis Esslingen Sattelzug kollidiert mit VW Polo – und schleudert diesen in VW Passat

Am Dienstag kommt es am Plochinger Dreieck zu einem Zusammenstoß mit drei Fahrzeugen. Eine Autofahrerin wird leicht verletzt, es entsteht hoher Sachschaden.
Von Maria Fischer
Polizeieinsatz in Wernau: Mann randaliert mit Messern in Geschäft und Pizzeria

Polizeieinsatz in Wernau Mann randaliert mit Messern in Geschäft und Pizzeria

Ein 27-Jähriger sorgt in Wernau für Aufregung: Mit Messern bewaffnet randaliert er in einem Geschäft und einer Pizzeria. Er wird in eine Klinik eingewiesen.
Von Melanie Csernak
Einbruch in Echterdingen: Einbrecher von Bewohner überrascht – Zeugen gesucht

Einbruch in Echterdingen Einbrecher von Bewohner überrascht – Zeugen gesucht

Zwei Unbekannte versuchen am Dienstagnachmittag, in ein Haus in Leinfelden-Echterdingen einzubrechen. Ein Bewohner bemerkt sie – die Täter flüchten.
Von Maria Fischer
Esslinger Finanzen: Die Stadt muss kräftig sparen – was passiert jetzt?

Esslinger Finanzen Die Stadt muss kräftig sparen – was passiert jetzt?

Esslingen fehlen 36 Millionen Euro an Gewerbesteuern – ein strikter Sparkurs droht. Was passiert jetzt?
Von Alexander Maier
Diskussion in Esslingen: „Ist das mein Land?“: Bekannte Persönlichkeiten reden mit dem Publikum

Diskussion in Esslingen „Ist das mein Land?“: Bekannte Persönlichkeiten reden mit dem Publikum

Heimat ist ein vielschichtiger Begriff. Am 24. Februar wird in Esslingen unter dem Titel „Ist das noch/schon mein Land?“ darüber diskutiert.
Von Johannes M. Fischer
Inklusives Chorprojekt Esslingen: „Singen macht glücklich. Und singen kann jeder.“

Inklusives Chorprojekt Esslingen „Singen macht glücklich. Und singen kann jeder.“

Der ChorClub, ein inklusives Projekt von Lebenshilfe Esslingen und FC Esslingen, gibt ein gemeinsames Konzert mit dem ChorTeam des Weingärtner Liederkranzes im Neuen Blarer.
Von Gaby Weiß
Erinnerung an NS-Opfer: Warum sich die Filderorte mit Stolpersteinen schwer tun

Erinnerung an NS-Opfer Warum sich die Filderorte mit Stolpersteinen schwer tun

Filderstadt plant mit Hilfe von Schülern erste Stolperstein-Verlegungen. In Leinfelden-Echterdingen ist man noch nicht so weit. Warum?
Von Torsten Schöll
Weitere Artikel zu Gastronomie Filderstadt
 
 