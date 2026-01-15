Gastronomie in Konstanz Tatjana Unterwerner – die Wirtin vom Bodensee
Tamara Unterwerner ist die bekannteste Gastronomin in Konstanz. Seit mehr als vier Jahrzehnten schenkt sie ihrer Kundschaft reinen Wein ein.
Die Spitalkellerei an einer stillen Ecke der Konstanzer Innenstadt ist nur dürftig erhellt. Eine zierliche Gestalt huscht durch die Gänge und dreht die Heizkörper hoch in einem Raum, der mit seinen mittelalterlichen Wänden schwer zu beheizen ist. Sie schaut, ob der Rosé im Kühlschrank liegt, ob der Teig für die Dünnele vorbereitet ist. In diesen Tagen ist Tamara Unterwerner emsig. Bis die ersten Gäste kommen, muss alles gerichtet sein. Die Tischdeko sollte stimmen und das Licht auf Gemütlichkeit gedimmt sein.