Das Gasthaus Lamm in Schornbach macht dicht. Weit über den kleinen Schorndorfer Stadtteil hinaus ist es bekannt und beliebt. Im Dezember ist Schluss.
17.10.2025 - 16:04 Uhr
Die Nachricht kam unerwartet: Anfang Dezember schließt das Gasthaus Lamm in Schorndorf-Schornbach (Rems-Murr-Kreis). „Für den Ort ist das ganz arg schlimm. Das ist ein Riesenverlust“, kommentiert Sandra Sachse auf Nachfrage dieser Zeitung das bevorstehende Ende der Traditionsgaststätte. Sachse ist die Ortsvorsteherin der knapp 1900-Seelen-Dorfs, das seit der Gemeindereform 1975 zu Schorndorf gehört. So mag sich manches in der Entwicklung von der ehemals selbstständigen Gemeinde zum Stadtteil verändert haben, doch eines blieb unverrückt bestehen: das Gasthaus Lamm.