Gastronomie in Stuttgart: Ein Glücksfall für das Feuerbacher Lamm – und die schwäbische Küche

Wenn schwäbische Gaststätten in Bilderbüchern erscheinen würden, könnte das Feuerbacher Lamm als Vorlage dienen. Schon von außen wirkt das mitten in dem Stuttgarter Stadtteil gelegene, hellgelb verputzte Häuschen mit den grünen Fensterläden gemütlich. In der Stube steht ein Ofen, der Dielenboden ist abgelaufen, die Wände sind mit Holz vertäfelt, auf den Tischen liegen weiße Stoffservietten schön gefaltet parat. Gefüllte Kalbsbrust, Ochsenschwanzragout oder Maultaschen tischte Brigitte Idler ihren Gästen auf. „Für meinen Kartoffelsalat habe ich sogar einen Oscar bekommen“, sagt sie und lacht. Ohne Reservierung war in ihrem Restaurant selten ein Platz zu ergattern. Die Köchin verkörperte das Lamm über mehr als drei Jahrzehnte hinweg – bis ihr die Rolle als Einzelkämpferin zu viel wurde. Ihre Gäste müssen sich nun umgewöhnen.