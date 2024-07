Angebote kamen aus Dubai und Kuwait, doch der gebürtige Tunesier Ben Benasr bleibt lieber in Stuttgart. Nach der Insolvenz des Ritzi hat er nun ein kleines Restaurant gefunden, das er ohne Ambitionen auf Sterne übernimmt.

Uwe Bogen 23.07.2024 - 16:20 Uhr

Seine Fans und Stammgäste können sich freuen: Bald wird Ben Benasr wieder in Stuttgart in einer Restaurantküche stehen – in seiner eigenen. Im März hatte der 44-Jährige just an dem Tag, als die Insolvenz des Restaurants Ritzi im Erdgeschoss des Bürohochhauses City Gate öffentlich bekannt wurde, seinen Michelin-Stern verteidigt.