Nach jahrelangem Leerstand belebt Familie Inguanta mit ihrem neuen Eiscafé die Vaihinger Schwabengalerie. Dort gibt es aber nicht nur Gelato. Worauf sich Gäste freuen können.

Seit mehreren Jahren stand die Fläche des ehemaligen Eiscafés Canaletto in der Schwabengalerie in Stuttgart-Vaihingen leer. Nun verhelfen der Stuttgarter Lillo Inguanta und seine Frau Angela der Gastronomie unter gleichem Namen zu frischem Glanz. Doch auch einige Neuigkeiten hat der gebürtige Sizilianer im Sortiment.

Seit der Eröffnung am 14. März gehen im Eiscafé nämlich nicht nur Gelato, sondern auch Snacks wie belegte Brötchen, Pinsa, Pasta-Gerichte wie Lasagne sowie typisch italienische Dolci, darunter etwa Cannoli siciliani, über die Theke.

Neueröffnung in Stuttgart-Vaihingen: Dolce Vita in der Schwabengalerie

Ergänzt wird das Ganze durch ein Frühstücksangebot. „Es ist was für den kleinen Hunger dabei, aber auch Mittagessen gehen mit der Familie kann man bei uns“, sagt Lillo Inguanta. Die Zutaten für Eis und Gerichte bezieht Familie Inguanta von einem italienischen Hersteller aus der Region.

Über eine Immobilien-Seite war der Stuttgarter, der selbst in Vaihingen wohnt, auf die leerstehende Gastro-Fläche im Einkaufszentrum aufmerksam geworden und hatte sie kurzerhand gemietet. Gemeinsam mit seinem Team und einem gelernten Koch und Pâtissier möchte Inguanta die italienische Dolce Vita künftig an die Vaihinger bringen. Bei gutem Wetter soll das auch mithilfe der Außenterrasse gelingen.

Neben Eis bietet Familie Inguanta unter anderem italienische Dolci an. Neben Sitzgelegenheiten im Inneren kann man bei gutem Wetter auch draußen sitzen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Für den neuen Look hat der Gastronom die Fläche renoviert und saniert. „Nach dem langen Leerstand musste vieles neu gemacht werden“, sagt er. Teile der vorigen Interieurs habe er jedoch übernommen.

Schluss mit Leerstand: „Die Leute freuen sich, dass etwas Neues eröffnet hat“

Und wie kommt die Neueröffnung bei den Vaihingern an? „Die Leute schauen neugierig bei uns rein und freuen sich, dass etwas Neues eröffnet hat“, erzählt Inguanta. „Die letzten sechs Jahre war das ja eine tote Ecke hier, der Laden war immer geschlossen.“ Das soll sich nun ändern – Vaihingen ist wieder um einen Treffpunkt reicher.

Centermanagement freut sich über Neuzugang

Auch das Centermanagement der Schwabengalerie begrüßt den Neuzugang. „Wir freuen uns sehr über die Neueröffnung und erhoffen uns durch das Angebot eine Belebung der Centeratmosphäre sowie eine attraktive Ergänzung für unsere Besucherinnen und Besucher“, so Center-Managerin Nila McCallum. Der Sommer kann kommen.

Eiscafé Canaletto Schwabenplatz 1, Stuttgart-Vaihingen, Mo-So 9-20 Uhr; Sommersaison: Mo-So 9-22 Uhr