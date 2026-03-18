Nach jahrelangem Leerstand belebt Familie Inguanta mit ihrem neuen Eiscafé die Vaihinger Schwabengalerie. Dort gibt es aber nicht nur Gelato. Worauf sich Gäste freuen können.
18.03.2026 - 11:01 Uhr
Seit mehreren Jahren stand die Fläche des ehemaligen Eiscafés Canaletto in der Schwabengalerie in Stuttgart-Vaihingen leer. Nun verhelfen der Stuttgarter Lillo Inguanta und seine Frau Angela der Gastronomie unter gleichem Namen zu frischem Glanz. Doch auch einige Neuigkeiten hat der gebürtige Sizilianer im Sortiment.