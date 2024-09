Seit dem 1. September hat das Burgerheart in der Tübinger Straße 8 in Stuttgart dauerhaft geschlossen. „Wir als Franchise haben unsere Expansions- und Standort-Strategie angepasst und daher einen anderen Standort in Stuttgart angepeilt“, sagt der Marketingmanager des Burgerheart-Franchises, Fabian Frey.

Somit ist klar: Burgerheart bekommt in Stuttgart eine neue Filiale. Aber was passiert mit dem alten Standort in der Tübinger Straße? Nima Nafeei ist Gastronom und Geschäftsführer der 7 Seconds GmbH. Diese bringt etablierte Restaurant-Konzepte nach Stuttgart, beispielsweise den Laden Roots in der Tübinger Straße 10, der unter dem Ghost-Kitchen-Konzept läuft – oder bis vor kurzem noch das Burger-Franchise Burgerheart. Nafeei war Franchise-Nehmer der Stuttgarter Filiale. „Ich kann bestätigen, dass der Standort in der Tübinger Straße 8 von uns weiterhin genutzt wird“, erklärt er. Nachdem das Franchise den Wunsch geäußert hat, eine andere Standort-Strategie zu nutzen, wurde laut Nafeei gemeinsam entschieden, Burgerheart in Stuttgart zu schließen.

Neues Konzept in Planung

Welches Restaurant-Konzept zu welchem Zeitpunkt in der Tübinger Straße 8, wo bislang noch das Burgerheart war, einziehen wird, ist aktuell noch unklar. „Wir führen einige interne Abstimmungen und Planungen durch, sprechen uns unter anderem mit Architekten ab. Wir wollen gerne spannend halten, was in den Laden kommt“, sagt Nafeei. Weiterhin seien alle Mitarbeiter der Burgerheart-Filiale in diese Planungen involviert. „Wir behalten all unsere Mitarbeiter. Uns ist wichtig, dass sich niemand Gedanken um seinen Job machen muss“, sagt er.

Mit der neuen Burgerheart-Filiale hat Nafeei demnach nichts mehr zu tun, hierfür kommt ein neuer Franchise-Nehmer ins Spiel. Laut Marketingmanager Frey wird aber noch Ausschau gehalten, sowohl nach einem neuen Standort, als auch nach dem passenden Inhaber. „Genauere Details folgen direkt von uns, sobald es hier etwas Spruchreifes gibt“, heißt es auf Anfrage.

Burgerheart zieht um – wo genau der neue Stuttgarter Standort sein wird, steht noch nicht fest. Foto: Lichtgut/Metehan Demirkaya;/Metehan Demirkaya

Burgerheart ist ein Franchise an 19 Standorten. Angeboten werden verschiedene Burger, besonders die fleischlosen Alternativen sind bei Besucherinnen und Besuchern beliebt. Burger und Fries aus Fritten, Käse und Sauce sowie Limonaden konnten bis vor kurzem noch im 500 Quadratmeter großen Laden in Stuttgart bestellt werden.