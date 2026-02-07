 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. „Rustikaler, aber nicht angestaubt“ – aus Lautenschlager wird Kesselwirt

Gastronomie in Stuttgart „Rustikaler, aber nicht angestaubt“ – aus Lautenschlager wird Kesselwirt

Gastronomie in Stuttgart: „Rustikaler, aber nicht angestaubt“ – aus Lautenschlager wird Kesselwirt
1
Harald Huber freute sich vor fünf Jahren über die Eröffnung des Wirtshaus Lautenschlager, jetzt gestaltet der Geschäftsführer das Lokal um. Einen Stehausschank wird es auch bald geben. Foto: Archiv/LICHTGUT/Leif Piechowski

Das Wirtshaus Lautenschlager erhält einen neuen Namen und ein neues Konzept. Dazu gehört auch ein Stehausschank. Anfang März ist es schon so weit.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Das Wirtshaus Lautenschlager in Stuttgarts Innenstadt erhält ein Makeover: Fünf Jahre nach der Eröffnung setzt Harald Huber ein neues Konzept um. „Wir stellen das Thema Wirtshaus deutlicher in den Vordergrund“, sagt der Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer des Lokals an der gleichnamigen Straße gegenüber vom Palast der Republik. Aus dem Lautenschlager wird spätestens am 5. März das Wirtshaus zum Kesselwirt. Es orientiere sich „ bewusst an der Tradition klassischer bayerischer Wirtshäuser“, erklärt er. Noch bis Sonntag, 15. Februar, hat das Lautenschlager geöffnet. Mit dem neuen Namen, einem neuen Aussehen und günstigen Preisen erhofft sich der Gastronom, „mehr Zuspruch in der Lage zu gewinnen“.

 

Bayerische Klassiker und schwäbische Spezialitäten sowie regionale Gerichte aus dem süddeutschen Raum wird es im Wirtshaus zum Kesselwirt geben. Laut der Mitteilung ist alles „frisch gekocht, ohne Schnickschnack“. Im Mittelpunkt stünden Qualität und Handwerk sowie „ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das den regelmäßigen Besuch genauso möglich macht wie den spontanen Abstecher nach Feierabend“. Aktuell liegen die Preise im Lautenschlager zwischen 13,40 für Krautschupfnudeln und 31 Euro für den Zwiebelrostbraten. Die Speisekarte deckt eine breite Palette von veganen oder klassischen Burgern über Flammkuchen bis hin zur Schweinshaxe mit Kartoffelknödel und Schwarzbiersoße ab.

Das Wirtshaus Lautenschlager befindet sich im ehemaligen Industriehof. Die Terrasse im ersten Stock war zuvor nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Foto: Michael Weier

„Der Kesselwirt soll ein Wirtshaus sein, wie man es kennt und heute wieder sucht“, sagt Harald Huber, der aus dem bayerischen Traunstein vor fast 30 Jahren nach Stuttgart kam. Im Eingangsbereich wird ein Stehausschank – „angelehnt an große bayerische Vorbilder“ – eingerichtet. Es ist der zweite in Stuttgart, nachdem die Brauerei Dinkelacker erst kürzlich eine Kneipe dieser Art in der Calwer Straße eröffnete hat. Auch im Kesselwirt wird weiterhin Dinkelacker ausgeschenkt, im Stehausschank Helles vom Fass, ebenfalls „zu einem fairen Preis“.

Unsere Empfehlung für Sie

Gastronomie in Stuttgart: Ein großes Comeback fürs Café Le Théâtre – Vorhang zu für Hygge

Gastronomie in Stuttgart Ein großes Comeback fürs Café Le Théâtre – Vorhang zu für Hygge

Die Gastronomenfamilie Mustafa will an die glorreichen Zeiten vom Café Le Théâtre in der Gloria Passage anknüpfen. Im Sommer soll es unter dem altbekannten Namen wieder eröffnen.

Der Gastronom ist der Meinung, dass er „mit einem traditionellen Wirtshaus mehr den Zahn der Zeit“ trifft als mit dem Lautenschlager. Die neue Einrichtung werde rustikaler, „aber nicht angestaubt“ mit viel Holz, dunklen Grüntönen und klassischen Wirtshausdetails. Die Atmosphäre solle „offen, bodenständig und zeitlos gemütlich“ werden und die Gäste zusammenbringen. Das Lautenschlager verfügt über 280 Sitzplätze auf zwei Etagen sowie über 260 Terrassenplätze. Das Lautenschlager im ehemaligen Industriehof galt 2021 noch als „die Neueröffnung des Jahres“, die sich wegen Corona allerdings monatelang verzögerte. Als es endlich so weit war, wurden 200 Liter Freibier ausgeschenkt.

Mehr bayerische Wirtshäuser für Stuttgart

Auf bayerische Ess- und Trinkkultur setzte zuletzt auch Oliver Kupresakovic, der aus dem früheren Felix im Bosch Areal das Brauhaus Eins machte. Das in unmittelbarer Nähe zur Lautenschlagerstraße gelegene Brauhaus Schönbuch kann dieses Jahr immerhin 15-jähriges Bestehen feiern, Carls Brauhaus am Schlossplatz folgte drei Jahre später . Dessen Inhaber Osman Madan ist auch am Wirtshaus Lautenschlager beteiligt.

Weitere Themen

Gastronomie in Stuttgart: „Rustikaler, aber nicht angestaubt“ – aus Lautenschlager wird Kesselwirt

Gastronomie in Stuttgart „Rustikaler, aber nicht angestaubt“ – aus Lautenschlager wird Kesselwirt

Das Wirtshaus Lautenschlager erhält einen neuen Namen und ein neues Konzept. Dazu gehört auch ein Stehausschank. Anfang März ist es schon so weit.
Von Kathrin Haasis
Faschingszeit in Stuttgart: Berliner mit Eierlikör oder Pistazie? Diese Sorten lieben Stuttgarter

Faschingszeit in Stuttgart Berliner mit Eierlikör oder Pistazie? Diese Sorten lieben Stuttgarter

In der Faschingszeit gehen sie wieder zahlreich über die Bäckertheken: Berliner, Krapfen oder Kreppel. Welche Sorten lieben die Stuttgarter und was schmeckt so gar nicht?
Von Carina Kriebernig
Opening-Party an der Calwer Straße: Mode, Marmelade, Mut: Wie Wanschura nach über 40 Jahren in Stuttgart neu beginnt

Opening-Party an der Calwer Straße Mode, Marmelade, Mut: Wie Wanschura nach über 40 Jahren in Stuttgart neu beginnt

Seit 1985 bringt Horst Wanschura exklusive Mode nach Stuttgart: An der Calwer Straße startet er neu. Die Opening Party ist großes Kino. Warum alle Gäste Quittenmarmelade bekommen.
Von Uwe Bogen
25 Jahre Bürgerstiftung Stuttgart: Bürgerpreis vergeben – Abende, wie dieser, bleiben in Erinnerung

25 Jahre Bürgerstiftung Stuttgart Bürgerpreis vergeben – Abende, wie dieser, bleiben in Erinnerung

Alle zwei Jahre vergibt die Bürgerstiftung Stuttgart den Bürgerpreis „für ausgezeichnetes Engagement“. Eindrücke von einem perfekten Abend.
Von Jan Sellner
Stuttgart-Feuerbach: Auffahrunfall auf der B27: Polizei sucht Zeugen

Stuttgart-Feuerbach Auffahrunfall auf der B27: Polizei sucht Zeugen

Auf der Heilbronner Straße in Stuttgart-Feuerbach ist es zu einem Auffahrunfall mit einem Verletzten gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem auffälligen Fahrer.
Von nre
Familien in Stuttgart: Protest im Rathaus – Eltern wollen stilles, aber sichtbares Zeichen setzen

Familien in Stuttgart Protest im Rathaus – Eltern wollen stilles, aber sichtbares Zeichen setzen

Zu viele Hiobsbotschaften erreichten zuletzt Eltern von Kindern mit Behinderung. Seit Jahren kämpfen sie darum, von der Politik gesehen und gehört zu werden – jetzt reicht es ihnen.
Von Alexandra Kratz
Stuttgarter Wahrzeichen wird 70: Der Turm der Türme

Stuttgarter Wahrzeichen wird 70 Der Turm der Türme

Seit 70 Jahren prägt der Fernsehturm die Silhouette der Landeshauptstadt. Seltsam, dass einige vor lauter Türmchen den Turm nicht sehen. Eine Glosse von Jan Sellner.
Von Jan Sellner
Demonstration in Bad Cannstatt: 200 Menschen protestieren gegen AfD-Wahlveranstaltung im Kursaal

Demonstration in Bad Cannstatt 200 Menschen protestieren gegen AfD-Wahlveranstaltung im Kursaal

Rund 200 Menschen demonstrieren am Freitagabend in Bad Cannstatt. Der Grund: Eine Wahlkampfveranstaltung der AfD im Kursaal.
Von Torsten Schöll
TV-Show: Eine Stuttgarter Klasse will die beste Deutschlands werden

TV-Show Eine Stuttgarter Klasse will die beste Deutschlands werden

Mehr als 300 Schulklassen haben sich beworben. Ganz vorne mit dabei in der TV-Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“: die 7c des Stuttgarter Königin-Katharina-Stifts.
Von Salome Schmidgall
Stuttgart: Stadtbahnunfall – Streckenunterbrechung auf mehreren Linien

Stuttgart Stadtbahnunfall – Streckenunterbrechung auf mehreren Linien

Ein Stadtbahnunfall sorgt am Freitagabend zeitweise für Streckenunterbrechungen auf mehreren Stuttgarter Linien. Was bisher bekannt ist.
Von Annika Mayer
Weitere Artikel zu Stuttgart Umbau Eröffnung
 
 