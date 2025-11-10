Gastronomie in Stuttgart: Vegane Restaurants – zwischen Erschöpfung und großen Ambitionen

Der Grund ist traurig, die Freude unter den Stammgästen dennoch groß: Elizabeta Bakavos kocht wieder in ihrem veganen Restaurant V-Bandits in Ludwigsburg – nachdem sie den Betrieb vor zwei Monaten aufgegeben hatte. Die 54-Jährige wollte „mehr Zeit für ihren vierbeinigen Freund“ haben, erklärte sie im Sommer – und dass sie die Gastronomie „körperlich und seelisch“ nicht mehr schaffe. Benni ist inzwischen gestorben. Und Elizabeta Bakavos erkannte, dass „niemand besser zum V-Bandits passt als seine Erfinder“. Trotzdem ist der Neuanfang erst einmal ein Versuch. Zwischen Erschöpfung und Ambitionen scheinen einige Betreiber von veganen Lokalen zu pendeln. In der Nische kam es in den vergangenen zwei Jahren gleich zu einem halben Dutzend Schließungen. Alexandra Donath zog deshalb Konsequenzen: Mit einem sehr ambitionierten, aber reduzierten Konzept.