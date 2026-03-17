Gastronomie in Waiblingen Elke Bachorz eröffnet neue Tagesbar: Mut zum Wandel an der Lange Straße
Die Fellbacherin Elke Bachorz hat in Waiblingen eine besondere Tagesbar eröffnet. Ihr Konzept geht über Wein hinaus und belebt die Lange Straße neu.
Die Fellbacherin Elke Bachorz hat in Waiblingen eine besondere Tagesbar eröffnet. Ihr Konzept geht über Wein hinaus und belebt die Lange Straße neu.
Die Veränderungen sind augenfällig. In den beiden bodentiefen Schaufenstern steht in großen, weißen Lettern „Nummer 18“, eine wertige Holzbank mit gelben Kissen einladend vor dem Eckgebäude in der Lange Straße 18 in Waiblingen. Am Samstag eröffnet dort die Fellbacherin Elke Bachorz ihre Tagesbar. Um 11 Uhr, zur besten Marktzeit. „Nummer 18“ ist nur wenige Schritte, in Richtung Beinsteiner Torturm, vom Waiblinger Marktplatz entfernt.