Jacqueline Salzmann und Felix Szichta von der Kelterstube in Korb fühlen sich in ihrem Pop-up-Restaurant in Waiblingen wohl – und könnten es sich als zweites Standbein vorstellen.
29.10.2025 - 16:00 Uhr
Manchmal ergeben sich aus misslichen Lagen neue Perspektiven, eröffnen sich Möglichkeiten, an die vorher niemand gedacht hat. Bei Jacqueline Salzmann und Felix Szichta war es ein Wasserschaden in der Kelterstube in Korb (Rems-Murr-Kreis), die sie seit mehr als drei Jahren gemeinsam betreiben. Während des zweiwöchigen Betriebsurlaubs war das Wasser von oben aus der Decke geflossen. Glück im Unglück hatten die Service-Chefin und der Koch, weil hauptsächlich der Lagerraum betroffen war.