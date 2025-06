So bedauernswert es ist: Die Gastronomie – oder genauer ihre Gäste – haben sich seit der Pandemie verändert. Wer in den letzten Jahren sparen musste, hat nicht direkt sein Auto verkauft, sondern ist seltener essen gegangen oder hat zumindest auf das Dessert verzichtet. „Nur Essen und Trinken auf den Tisch zu stellen, reicht schon lang nicht mehr aus, um das Haus zu füllen. Wir sehen unseren Auftrag als Gasthaus wie früher: Menschen zusammenbringen, Brücken bauen“, sagt Markus Fetzer, Wirt der Krone Alt-Hoheneck. Genau deshalb entsteht in Ludwigsburg gerade eine neue Kooperation, ein neues Veranstaltungsformat: „Drink, walk, vibe“.

Angemeldete Gäste starten mit einem Getränk in der Aperitif-Bar Aperigallo am Holzmarkt. Domenico Gallo reicht Spritzer in unterschiedlichen Variationen – unter anderem Brombeere und Honigmelone – mit oder ohne Alkohol. Er selbst freut sich über „neue, neugierige Gäste“, denen er in ein bis eineinhalb Stunden den Weg des Produkts beschreiben kann. „Ich finde diese Kooperation toll, das macht Spaß mit Nachbarn und guten Partnern.“

Im Anschluss spazieren die Gäste dann gemütlich in rund 40 Minuten zu Markus Fetzer in die Krone, idyllisch gelegen zwischen Neckar und Steillagen. „Man kann hier runterlaufen ohne einen Schritt an einer Hauptstraße entlang zu gehen“, sagt Fetzer. Dabei gilt: Der Weg ist Teil des Programms. Der Wirt kann sich einen weiteren kleinen Halt für einen Drink vorstellen, aber auch Momente des Innehaltens. Augen schließen, durchatmen.

Tapas, Salate, Käsespätzle

Letzter Stopp: der kleine Rosengarten bei der Krone mit seiner Selbstbedienungs-Hütte. Fetzer und sein Team bieten kleine Snacks, wie Tapas und Salate an, „aber es wird sicherlich auch die berühmten Käsespätzle geben“. Im Hintergrund läuft elektronische Musik, „keine laute Techno-Party und kein harter Rock – stell dir vor, du wärst am Strand“, sagt Fetzer. Das Format hat keine feste Zielgruppe, jeder ist erwünscht. „Bei den Formaten, die wir haben – Karaoke, Quizabend – stellen wir fest, dass das Publikum gemischt ist: vom 18-Jährigen bis zum Rentner“, sagt Fetzer. In den letzten Jahren hätte sich das immer mehr durchmischt – und genau das würde die Krone ausmachen.

Es ist nicht die erste Kooperation zwischen Gastronomen in Ludwigsburg – tatsächlich scheint man in der Branche immer häufiger zusammenzuarbeiten, anstatt die Ellbogen auszufahren. Pascal Fetzer, der Schwager von Markus Fetzer, mit dem er lang die Krone betrieben hat, setzt bei seiner neuen Veranstaltungsreihe Sundowner Suite im Scala auf Weinmoment, Sardovino und Barkeeper Jonas Hald. Frank Land und Sebastian Maier von der Marktwirtschaft Besigheim kooperieren über Pfingsten mit 14 Winzern und dem Eiscafé Amatista.

Krone wird künftig auch vermietet

„Für uns ist es alternativlos, sich zusammenzuschließen“, sagt Markus Fetzer. Der Branche gehe es nicht gut, so würde man merken: Wir sind nicht allein und es scheint auch an äußeren Umständen zu liegen. „Geteiltes Leid ist halbes Leid“, sagt Fetzer. Die Pandemie, Energiekrise, Inflation: Die Gastronomie durchlief in den letzten Jahren einen Schleudergang. Übrig blieb, wer sehr loyale Gäste hatte oder neue Ideen. Natürlich habe es nicht immer Spaß gemacht, sich etwas Neues zu überlegen, sagt Fetzer, „aber es wurden alle belohnt, die sich nicht an Schema F gehalten haben.“

Markus Fetzer also weigert sich, in Stillstand zu verfallen und zieht gemeinsam mit seiner Frau Nathalie weitere Ideen aus der Schublade: Die Räumlichkeiten der Krone wollen sie für Firmen und soziale Einrichtungen unter der Woche als Seminarhaus zur Verfügung stellen, sie haben ein Menü mit einer Wildkräuter-Pädagogin angeboten und planen die Zertifizierung zum Bio-Restaurant. „Drink, walk, vibe“ bleibt, wenn es den Gästen gefällt.

„Drink, walk, vibe“ startet am 6. Juni um 16 Uhr, Anmeldungen über nathaliefetzer@kultur-althoheneck.de.