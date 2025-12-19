Digitale Trinkgeld-Optionen: Viele Gäste fühlen sich von den Betragsvorschlägen am Lesegerät einer Umfrage zufolge eher genervt als animiert. Was bringt es den Beschäftigten?
19.12.2025 - 04:05 Uhr
Berlin - Viele Restaurants und Imbissstuben zeigen bei der Kartenzahlung auf dem Lesegerät inzwischen Vorschläge für bestimmte Trinkgeldbeträge an - und stoßen damit bei vielen Gästen auf Ablehnung. Bei einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gab mehr als die Hälfte der Befragten an, solche digitalen Auswahlfelder fürs Trinkgeld "schlecht" oder "eher schlecht" zu finden. Knapp ein Drittel hält die Auswahloptionen für "gut" beziehungsweise "eher gut".