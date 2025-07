Gastronomie und Wein: Mehr Appetit auf Genuss für die Leser

Seit den 1970er Jahren schauen Redakteure so manchem Chefkoch in den Topf und verkosteten hunderte Weine. Die Berichterstattung über Gastronomie wurde immer wichtiger.

Eigentlich war es eine Sensation: Als der erste „Guide Michelin“ für Deutschland erschien, zählte Stuttgart zu den empfohlenen Destinationen, die nach Ansicht der Tester einen Ausflug wert waren. Im Jahr 1966 verlieh der französische Gourmetatlas erstmals an 66 Restaurants in der Bundesrepublik einen Stern – die Alte Post in der Friedrichstraße gehörte dazu. Der Stuttgarter Zeitung war die Auszeichnung allerdings keinen Artikel wert, zumindest lässt sich im Archiv keiner finden. Es sollte noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis Restaurantkritiken und Weinkolumnen zur journalistischen Dauereinrichtung wurden.