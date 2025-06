Gastroszene: Erdmannhausen soll ein Eiscafé bekommen

In dem Ort im Kreis Ludwigsburg könnte die gastronomische Landschaft Zuwachs erfahren. Allerdings in wohl eher eingeschränkter Form.

In Kommunen mit mehr als 10 000 Einwohnern wie Marbach oder Besigheim gehören Eisdielen zum Standard. In kleineren Ortschaften bleiben solche Einkehrmöglichkeiten indes meist ein Wunschtraum. Nicht so allem Anschein nach in Erdmannhausen. Dort wurde im Rathaus der Antrag eingereicht, eine frühere Schuhmacherwerkstatt in ein Eiscafé umzuwandeln. „Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen“, sagt Bürgermeister Marcus Kohler.