In Stuttgart bekam Florentina Holzingers Opernshow „Sancta“ viel Aufmerksamkeit. Nun ist die Choreografin mit der Tanzperformance „Ophelia’s Got Talent“ zu Gast im Pfalzbau.

Mit sieben ausverkauften „Sancta“-Vorstellungen im Opernhaus sorgte die österreichische Performancekünstlerin Florentina Holzinger in Stuttgart für Aufmerksamkeit und regte zum Diskurs über weibliche Selbstbestimmung nicht nur im religiösen Kontext an.

Um weibliche Unterdrückung und Befreiung geht es auch in Florentina Holzingers mehrfach ausgezeichneter Tanzperformance „Ophelia’s Got Talent“, die in zwei Vorstellungen auf Einladung der Pfalzbau-Bühnen an diesem Wochenende in Ludwigshafen zu erleben ist. Das Gastspiel der Berliner Volksbühne und von Spirit Berlin steht an diesem Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr auf dem Spielplan und ist als Talentshow angelegt, die vom Darstellerinnen-Ensemble ins Extreme gesteigert wird.

Lesen Sie auch

Zur Show gehören, wie die Pfalzbau-Bühnen ankündigen: ein Hexensabbat auf einem schwebenden Hubschrauber, videogestützte Reisen ins Körperinnere, nackte Nixentänze zu Musik von Paige A. Flash, Urska Preis und Stefan Schneider sowie Houdinihafte Entfesselungsszenen unter Wasser.

Wasser als Element der Befreiung

Ophelia als Wasserleiche? Florentina Holzingers sehr nasse Performance taucht ab; das Wasser tritt an diesem Abend als Symbol weiblicher Unterdrückung auf und als Element weiblicher Befreiung – auch für Hamlets Geliebte. Von zwei Fachzeitschriften 2023 zur Inszenierung des Jahres gewählt und zum Berliner Theatertreffen eingeladen, ist die auf Deutsch und Englisch gespielte Performance wie „Sancta“ ein Akt der Entgrenzung; auch in Ludwigshafen ist die Liste mit Warnhinweisen lang, Stroboskop-Licht ist darunter der harmloseste.