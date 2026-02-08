 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. So tanzt das Ballet du Capitole de Toulouse

Gastspiel in Ludwigsburg So tanzt das Ballet du Capitole de Toulouse

Gastspiel in Ludwigsburg: So tanzt das Ballet du Capitole de Toulouse
1
Das Ballett aus Toulouse hat Edward Clugs „Don Juan“ mit dabei und zeigt den Macho gleich zwölffach. Foto: BNC

Mit zwei deutschen Erstaufführungen von Angel Rodriguez und Edward Clug stellte sich die Tanzkompanie aus der südwestfranzösischen Stadt erstmals im Forum am Schlosspark vor.

Stadtleben/Stadtkultur/Fildern : Andrea Kachelrieß (ak)

Auch in Toulouse wird getanzt. Dass das Ballett aus dem dortigen Kapitol-Theater nun erstmals in Deutschland gastierte, hat mit seiner neuen Direktorin zu tun. Beate Vollack leitet seit 2023 die Kompanie und stellte sie am Wochenende in Ludwigsburg vor. Vollack, aus Berlin stammend, in München als Tänzerin und Choreografin groß geworden, kam über Direktionsposten in St. Gallen und Graz nach Frankreich; in Stuttgart kennt man sie durch ihre Arbeit für die Staatsoper, an den Inszenierungen von „Nabucco“ und „The Fairy Queen“ war sie als Choreografin beteiligt.

 

Dem Barock-Komponisten Christoph Willibald Gluck war das Programm gewidmet, das die 35-köpfige Kompanie für ihr Debüt im Forum am Schlosspark mitbrachte; die Choreografen Angel Rodriguez und Edward Clug waren mit der Umsetzung beauftragt. Und man ahnt, dass die ursprüngliche Begleitung durch den Alte-Musik-Spezialisten Jordi Savall und sein Ensemble Le Concert des Nations den Reiz dieses Abends um einiges steigert.

Glucks Leidenschaft fürs Handlungsballett

Doch auch mit Musik aus der Konserve konnte das Ballet du Capitole beeindrucken. Das lag vor allem an der Kunst der Ausführenden und an szenischen Überraschungen. Dass sich Glucks Leidenschaft für das Ballet d’action nicht so sehr im Choreografischen spiegelte, lag sicherlich mit an den komplexen Handlungsvorlagen von „Sémiramis“ und „Don Juan“, die sowohl Angel Rodriguez als auch Edward Clug eher abstrakt deuteten.

Unsere Empfehlung für Sie

Neue Stars beim Stuttgarter Ballett: So bringen zwei Tänzerpaare Leben in die „Nussknacker“-Kamele

Neue Stars beim Stuttgarter Ballett So bringen zwei Tänzerpaare Leben in die „Nussknacker“-Kamele

Probenbesuch beim Stuttgarter Ballett: Choreograf Edward Clug und sechs Tänzer verraten, wie trippelnde Kamele einen Ballettklassiker neu interpretieren und alte Klischees überwinden.

In sieben weibliche und sieben männliche Facetten bricht Rodriguez die Figur der Sémiramis auf. Wie der Spanier klassische Posen in modernen Fluss bringt, wie er Individuen zu Gruppenbildern addiert, um sie dann wieder synchron agieren zu lassen, ist bestechend. Doch viele seiner schönen Konstellationen sind zu vorhersehbar. So sorgt vor allem ein überlanger Wandbehang, der mit Gold- und Farbresten von vergangener Pracht kündet, für Überraschungsmomente.

Edward Clug nimmt Gluck mit Humor, lässt Purzelbäume schlagen, Hüften wippen, Körper kantig posieren. Ramiro Gómez Samón ist ein Don Juan, der per Handkuss elf Damen flachlegt, zwölf Tänzer sind sein Spiegelbild und paaren elegante Schritte mit Machogesten. Ein Pferd und transparente Paravents werden auf Rollen zu ungewöhnlichen Partnern für ein Ensemble, das Herausforderungen nicht scheut und das man gerne wiedersehen würde.

Weitere Themen

Gastspiel in Ludwigsburg: So tanzt das Ballet du Capitole de Toulouse

Gastspiel in Ludwigsburg So tanzt das Ballet du Capitole de Toulouse

Mit zwei deutschen Erstaufführungen von Angel Rodriguez und Edward Clug stellte sich die Tanzkompanie aus der südwestfranzösischen Stadt erstmals im Forum am Schlosspark vor.
Von Andrea Kachelrieß
Solist des Stuttgarter Balletts: Ciro Ernesto Mansilla wird Sänger in Ludwigsburger Modern Death Metal-Band

Solist des Stuttgarter Balletts Ciro Ernesto Mansilla wird Sänger in Ludwigsburger Modern Death Metal-Band

Der Argentinier war bislang als Solist des Stuttgarter Balletts bekannt. Am Samstagabend hatte er seinen ersten Auftritt mit der Modern Death Metal-Band „Death by Dissonance“.
Von Julian Meier
Konzert in Stuttgart: Hol die Abrissbirne raus! So war’s bei Sex im Dunkeln im Werkstatthaus

Konzert in Stuttgart Hol die Abrissbirne raus! So war’s bei Sex im Dunkeln im Werkstatthaus

Die Stuttgarter Band Sex im Dunkeln verbindet DIY-Ästhetik mit Punk, New Wave und Progrock. Im Werkstatthaus gibt sie ein Konzert, das alles ist – nur nicht berechenbar.
Von Gunther Reinhardt
„Tatort“-Vorschau aus Saarbrücken: Das Böse ist im Wald und überall

„Tatort“-Vorschau aus Saarbrücken Das Böse ist im Wald und überall

Das Team aus Saarbrücken muss diesmal in einem Dorf voller Feindschaft ermitteln – aber ist das auch spannend?
Von Tim Schleider
Trends im Alltag: Gym kann doch inzwischen jeder

Trends im Alltag Gym kann doch inzwischen jeder

Früher war man Sonderling, wenn man gesund leben wollte. Heute muss man es auf die ungesunde Art treiben, um aufzufallen, meint unser Kolumnist Jörg Scheller
Von Jörg Scheller
Pur-Musical kommt nach Stuttgart: „Abenteuerland“ ist, wenn gemeinsam geweint, gelacht und gesungen wird

Pur-Musical kommt nach Stuttgart „Abenteuerland“ ist, wenn gemeinsam geweint, gelacht und gesungen wird

Das Pur-Musical „Abenteuerland“, das vom 11. Februar an in Stuttgart zu sehen ist, sorgt für große Emotionen. Selbst Sänger Hartmut Engler ist überrascht, wie die Lieder neu aufleben.
Von Gunther Reinhardt
Eclat-Festival im Theaterhaus: Bunte Vögel und andere Stimmen

Eclat-Festival im Theaterhaus Bunte Vögel und andere Stimmen

Songs, Nachtmusik, Waldklänge und Resilienz: Im Stuttgarter Theaterhaus hat das Eclat-Festival für neue Musik begonnen.
Von Susanne Benda
Theater „Der zerbrochene Krug“: Der Richter ist selbst Täter

Theater „Der zerbrochene Krug“ Der Richter ist selbst Täter

„Der zerbrochene Krug“ erzählt von Machtmissbrauch und Übergriff – das Forum Theater spielt das Stück textgetreu mit starken Darstellern.
Von Thomas Morawitzky
„Meistersinger“ an der Staatsoper: „Sprache kann brandgefährlich werden“

„Meistersinger“ an der Staatsoper „Sprache kann brandgefährlich werden“

Am Samstag feiern „Die Meistersinger von Nürnberg“ Premiere an der Stuttgarter Staatsoper. Die Regisseurin Elisabeth Stöppler sieht eine besondere Relevanz des Stücks in dieser Zeit.
Von Verena Großkreutz
Kunsttipps für Stuttgart: Wie wird man mit 89 ein Star? Frag nach bei Vera Mercer

Kunsttipps für Stuttgart Wie wird man mit 89 ein Star? Frag nach bei Vera Mercer

Die Fotokünstlerin Vera Mercer zeigt sich ewig jung, Elke aus dem Moore bleibt diskussionsfreudig und Susa Reinhardt farbstark. Hier sind unsere Kunsttipps.
Von Nikolai B. Forstbauer
Weitere Artikel zu Ballett Toulouse
 
 