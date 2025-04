An diesem Freitag (4. April) präsentiert das Jewish Chamber Orchestra Munich im Stuttgarter Schauspielhaus „Jewish Pop“. Daniel Grossmann, Gründer und Dirigent, hat sich mit seinem weltweit einzigartigen Ensemble vorgenommen, die jüdische Kultur bekannter zu machen.

Susanne Benda 01.04.2025 - 15:24 Uhr

Ist Wagner koscher? Ein Musiker aus einem osteuropäischen Schtetl hört den „Lohengrin“ – und will fortan nur noch diese Klänge hören und spielen. Den Konflikt, der daraus entsteht, hat Evgeni Orkin zu einem „Klezmer-Singspiel“ gemacht, und „Mendele Lohengrin“ gehört zu den Erfolgsprojekten eines weltweit einzigartigen Ensembles. Jewish Chamber Orchestra Munich nennt sich eine Gruppe von Musikern, die seit 2005 – erst unter dem Namen Orchester Jakobsplatz München, der an den Standort der dortigen Synagoge erinnerte – mit Musik die jüdische Kultur bekannter machen will. 2023 hat das Ensemble mit einem Abend am Schauspiel Stuttgart an den von den Nationalsozialisten ermordeten Komponisten Józef Koffler erinnert. Bei seinem zweiten Stuttgarter Gastspiel geht es um „Jewish Pop“.