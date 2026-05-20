In Holzgerlingen sind Unbekannte in eine Gaststätte eingebrochen und haben zwei Spielautomaten aufgehebelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eddie Langner 20.05.2026 - 10:47 Uhr

Unbekannte sind am Montag in eine Gaststätte in der Böblinger Straße in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) eingebrochen. Dort entwendeten sie Bargeld aus Spielautomaten. Laut Polizeibericht verschafften die Täter sich zwischen 3 Uhr und 4 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Lokal. Im Inneren hebelten sie zwei Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des erbeuteten Geldes sowie der Schaden am Gebäude stehen noch nicht fest.