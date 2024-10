„Nicht schwätzen, machen!“ – so gelingt der Krone in Rudersberg der Neustart

Die Gaststätte Krone in Rudersberg stand im Juni eineinhalb Meter unter Wasser. Dann folgte der Wiederaufbau inklusive Nachtschichten. Jetzt ist die Kneipe wieder geöffnet – nicht selbstverständlich beim Blick auf andere Geschäfte. Ein Ortsbesuch.

Florian Dürr 16.10.2024 - 16:00 Uhr

Heute erinnert an das Hochwasser ein schmaler, türkisfarbener Streifen an der Wand direkt neben der Theke. Mehr als eineinhalb Meter stand die Gaststätte Krone in Rudersberg Anfang Juni unter Wasser – der Streifen zeigt die damalige Höhe. „Manche haben wegen der Schlammmassen braun als Farbe vorgeschlagen, aber davon hatte ich genug“, sagt Frank Haller, der Eigentümer der Kneipe in der 11 600-Einwohner-Gemeinde im Rems-Murr-Kreis. Er hat sich deshalb für türkis entschieden – die Farbe seines Lieblingswhiskeys.