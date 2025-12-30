Deutschland muss sich laut Bundesnetzagentur keine Sorgen machen um seine Gasversorgung. Nun zahlt sich die Vorsorge der vergangenen Jahre aus.
Deutschland wird von einer Kältewelle heimgesucht und niemand redet über die nur mäßig gefüllten Gasspeicher. Vor kurzem hätte diese winterliche Ausgangslage noch zu aufgeregten Diskussionen geführt. Am 23. Juni 2022 wurde die Alarmstufe des Notfallplans Gas in Deutschland ausgerufen – ein Grund waren damals auch die schlechten Füllstände. Doch nun kommt die Bundesnetzagentur in ihrem aktuellen Lagebericht zu einer völlig anderen Einschätzung als kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Sie hat am 1. Juli 2025 sogar die Alarmstufe aufgehoben. Aktuell liegt der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland bei rund 58 Prozent. Im vergangenen Jahr lag er zum gleichen Zeitpunkt bei über 80 Prozent.