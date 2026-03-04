Gatro-Mehrwertsteuer Höhere Preise – das ist vor allem dreist
Dass im Restaurant alles günstiger wird, war nicht zu erwarten. Dennoch ist Kritik an der Branche angebracht, findet unser Redakteur.
Es stimmt schon, die zum Jahresbeginn auf sieben Prozent gesenkte Mehrwertsteuer auf vor Ort verzehrte Speisen war zur Entlastung der Branche gedacht und nicht als Anreizprogramm, wieder häufiger essen zu gehen. Die Doppelbelastung aus steigenden Lohn- und Materialkosten sowie krisenbedingter Konsumzurückhaltung kann auch keiner wegdiskutieren.