Die beiden Kompanien von Gauthier Dance gehen im Februar gemeinsam auf Tour durch die Niederlande. Senioren und Junioren sind zum Holland Festival eingeladen.
24.12.2025 - 11:00 Uhr
Saisonal passend lässt Gauthier Dance das Jahr im Theaterhaus mit der Tanzshow „Fireworks“ ausklingen. Und auch im neuen Jahr ist der Abend gefragt, dessen Dutzend Choreografien zum Großteil für die Theaterhaus-Kompanie entstanden ist. Fünf „Fireworks“-Vorstellungen werden Senioren und Junioren gemeinsam auf Einladung des Holland Dance Festivals im Februar an verschiedenen Orten in den Niederlanden tanzen.