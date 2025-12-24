Die beiden Kompanien von Gauthier Dance gehen im Februar gemeinsam auf Tour durch die Niederlande. Senioren und Junioren sind zum Holland Festival eingeladen.

Saisonal passend lässt Gauthier Dance das Jahr im Theaterhaus mit der Tanzshow „Fireworks“ ausklingen. Und auch im neuen Jahr ist der Abend gefragt, dessen Dutzend Choreografien zum Großteil für die Theaterhaus-Kompanie entstanden ist. Fünf „Fireworks“-Vorstellungen werden Senioren und Junioren gemeinsam auf Einladung des Holland Dance Festivals im Februar an verschiedenen Orten in den Niederlanden tanzen.

Es ist bislang erst das zweite Mal, dass beide Kompanien gemeinsam auf Tour sind. Auch bei einem Festival in Bozen im Juli 2023 waren Gauthier Dance und die Gauthier Juniors gefragt. Nach den insgesamt fünf Auftritten in Tilburg, Rotterdam und Den Haag werden sich ihre Wege allerdings wieder trennen.

Gauthier Dance aus Stuttgart auf Tour: Geprobt wird auch in Italien

Für Gauthier Dance geht es weiter mit drei „Fireworks“-Shows in Ingolstadt, bevor die Vorbereitungen des neuen Tanzabends – „Luck / Unluck“ mit der Resident-Choreografin Aszure Barton unter anderem in die Orsolina28-Kunststiftung ins Piemont führen. Premiere des zweiteiligen Programms, das Glück und Unglück unter Aszure Barton und Hofesh Shechter aufteilt, wird zum Ende der Saison sein.

Auch die Junioren arbeiten sich langsam ins Warme vor, nachdem sie im Januar im Theaterhaus die Premiere von „Radical classical“ gestemmt haben. Für sie geht es dann von Holland aus mit dem Bühnenhit „Dream Team“ über Köln nach Barletta in Apulien, wo die Juniors mit einem bunt gemischten Programm ihre Stärken ausspielen sollen.

In Stuttgart sind die beiden Kompanien an folgenden Terminen im Theaterhaus zu erleben: