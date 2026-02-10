Es soll nur eine „kurze Begegnung“ am Rande der Sicherheitskonferenz werden, aber sie wird es in sich haben. Der Kanzler trifft einen der schärfsten Widersacher des US-Präsidenten.
Bundeskanzler Friedrich Merz wird am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz nicht nur US-Außenminister Marco Rubio treffen, sondern auch den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom, einen der schärfsten Gegner von US-Präsident Donald Trump. Das verlautete drei Tage vor Beginn des weltweit wichtigsten Spitzentreffens zur Sicherheitspolitik aus Regierungskreisen in Berlin.