Mit neuen Luftschlägen reagiert Israel auf einen Angriff auf Soldaten und die verzögerte Rückgabe toter Geiseln durch die Hamas. Nun will die Terrororganisation weitere Leichen geborgen haben.

dpa 29.10.2025 - 00:10 Uhr

Gaza - Die islamistische Hamas hat nach eigenen Angaben die Leichen von zwei weiteren Geiseln im Gazastreifen geborgen. Das teilte der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, am späten Abend auf Telegram samt der Namen von zwei Entführten mit. In der Mitteilung steht jedoch nicht, ob die Leichen noch in der Nacht an Israel übergeben werden. Solange Israel Leichen von vermissten Geiseln nicht offiziell identifiziert hat und die Angehörigen nicht darüber informiert sind, veröffentlichen israelische Medien keine Namen.