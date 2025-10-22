Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
22.10.2025 - 02:42 Uhr
Tel Aviv/Gaza - Bei den zwei zuletzt von der islamistischen Hamas im Gazastreifen übergebenen Leichen handelt es sich nach israelischen Angaben um die sterblichen Überreste aus Israel entführter Geiseln. Das bestätigte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in der Nacht. Eines der beiden Opfer wurde als Arie Salmanowich identifiziert, der Name des anderen wurde von den Angehörigen noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben.