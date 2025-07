Der Krieg trifft die Schwächsten am härtesten. Mehr als 1.000 schwangere und stillende Frauen sowie Kinder sind in Gaza einem Bericht zufolge mangelernährt.

red/dpa 11.07.2025 - 20:22 Uhr

Die Bevölkerung im schwer umkämpften Gazastreifen leidet der Organisation Ärzte ohne Grenzen zufolge zunehmend Hunger. Ihre Teams vor Ort stellten „einen starken Anstieg der Fälle akuter Mangelernährung“ in dem abgeriegelten Küstenstreifen fest, wie die Organisation mitteilte. In ihren beiden Gesundheitszentren in der Stadt Gaza und im Küstenort Al-Mawasi würden derzeit mehr als 700 schwangere und stillende Frauen und fast 500 Kinder mit schwerer und mittelschwerer Mangelernährung ambulant behandelt.