Nach neuen Angriffen im Gazastreifen hatte Israel Hilfslieferungen in das Küstengebiet zunächst gestoppt. Aus Sicherheitskreisen heißt es nun, es komme wieder Hilfe über mehrere Grenzübergänge.
20.10.2025 - 09:13 Uhr
Tel Aviv - Israel lässt nach einem Aussetzen der Hilfslieferung wieder humanitäre Güter in den Gazastreifen. Die politische Führung habe angeordnet, dass "humanitäre Hilfe weiterhin den Gazastreifen über den Übergang Kerem Schalom und weitere Übergänge erreicht", hieß es aus Sicherheitskreisen. Wie viele Übergänge tatsächlich wieder für Hilfslieferungen geöffnet sind, blieb offen.