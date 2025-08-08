Gaza-Konflikt: Araber verweigern sich Netanjahus Plänen

Benjamin Netanjahu will den Gazastreifen einnehmen und das Gebiet anschließend einer arabischen Polizeitruppe überlassen – doch die Araber machen nicht mit. Der neue Plan des Ministerpräsidenten für eine Einnahme von Gaza-Stadt und der anschließenden Besetzung des gesamten Gazastreifens verstärkt Israels Isolierung. Israel-Gegner in der Region sehen sich von der wachsenden Kritik an Netanjahu im Westen bestätigt und wollen versuchen, ein internationales Bündnis gegen seine Regierung zu schmieden.

Politiker im Nahen Osten werfen Europa und den USA bisher vor, sich bedingungslos an die Seite Israels zu stellen und Gewalt gegen Zivilisten zu beschönigen. Die kritischen Reaktionen europäischer Staaten auf Netanjahus Pläne am Freitag wurden in der Region deshalb aufmerksam registriert. Im Mittelpunkt stand die Mitteilung Deutschlands zum Stopp von Waffenlieferungen an Israel. Die Entscheidung sei „riesig“, kommentierte die palästinensische Menschenrechtlerin Rasha Abdul-Rahim. Dies sei es ein „noch nie dagewesener“ Beschluss, schrieb sie auf X.

Mehrere Staaten dringen auf internationale Initiativen, um Netanjahu zu stoppen. Die Türkei schickt ihren Außenminister Hakan Fidan an diesem Samstag nach Ägypten, um über gemeinsame Bemühungen zur Beendigung des „Völkermords“ zu sprechen, wie die türkische Regierung erklärte. Der Iran forderte eine Sondersitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit.

Wichtige arabische Länder hielten sich zurück. Zum Teil liege das daran, dass die Araber abwarten wollten, ob Israels Armee trotz der innenpolitischen Kritik an Netanjahu in Marsch gesetzt werde, sagt Joe Macaron, Nahost-Experte bei der US-Denkfabrik Wilson Center. „Es wäre nicht das erste Mal, dass das israelische Kabinett etwas beschließt und es dann nicht umsetzt“, sagte Macaron unserer Zeitung. Eine Eroberung des gesamten Gazastreifens durch Israel wäre allerdings ein „Alptraum-Szenarium“.

Netanjahu macht die Rechnung ohne den Wirt

Kurz vor der Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinett zur Einnahme von Gaza-Stadt hatte Netanjahu gesagt, Israel wolle den ganzen Gazastreifen besetzen. „Das haben wir vor“, sagte der Premier dem US-Sender Fox. Israel will nach seinen Worten die Hamas im Gazastreifen endgültig vernichten, Sicherheitszonen an den Grenzen zu Israel schaffen und dann das Gebiet wieder verlassen. „Wir wollen es nicht behalten, wir wollen es nicht regieren“, sagte Netanjahu. „Wir wollen es an arabische Truppen übergeben, die es ordentlich regieren, ohne dass wir bedroht werden.“

Netanjahu mache die Rechnung ohne den Wirt, sagen Experten. „Es gibt keinen einzigen arabischen Staat, der bereit wäre, nach dem Abzug der israelischen Panzer nach Gaza zu gehen“, sagt Gershon Baskin, israelischer Hamas-Experte und ehemaliger Geisel-Unterhändler. Politiker aus Ägypten, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hätten ihm gesagt, dass das nicht in Frage komme, sagte Baskin. Arabische Staaten seien zwar grundsätzlich zur Entsendung von Truppen nach Gaza bereit. Aber dafür gebe es eine Bedingung: „die Einladung durch eine legitime palästinensische Regierung in Gaza“.

Geht es nach Netanjahu, wird es eine solche Regierung nicht geben. Zu den fünf Zielen, die das Sicherheitskabinett für den Gaza-Krieg definierte, zählt die Schaffung einer „alternativen zivilen Verwaltung“ ohne Beteiligung von Hamas oder der palästinensischen Autonomiebehörde. Das läuft auf eine Gaza-Regierung von Israels Gnaden hinaus – und das dürften die arabischen Staaten nicht mitmachen, meint Baskin.

Arabische Länder wie Saudi-Arabien sind Gegner der Hamas und haben nichts dagegen, dass Israel die vom Iran unterstützte Terrorgruppe bekämpft. Die Unterstützung für die Palästinenser ist für sie aber Staatsräson. Deshalb wäre es arabischen Regierungen am liebsten, Israel und die Hamas könnten sich auf eine Waffenruhe und ein Ende der Hamas-Herrschaft über Gaza einigen. Arabische Länder hatten in der vorigen Woche erstmals die Entwaffnung der Terrorgruppe gefordert.

Vorschläge für eine Feuerpause in Gaza sind mit dem israelischen Angriffsplan vorerst vom Tisch. Noch vor wenigen Tagen hatten USA und Israel erklärt, sie wollten mit der Hamas eine Kampfpause mit Freilassung aller 20 noch lebenden Geiseln vereinbaren. Gespräche unter Vermittlung von Ägypten und Katar über eine Freilassung in mehreren Phasen waren zuvor gescheitert.