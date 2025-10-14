Gaza-Konflikt Holpriger Start für Trumps Nahost-Quartett
Nach dem Gazakrieg beginne im Nahen Osten ein dauerhafter Frieden, sagt der US-Präsident. Schon bei der Friedenskonferenz zeichneten sich Probleme ab.
Die türkische Präsidentenmaschine war bereits im Landeanflug auf den Flughafen Scharm el-Scheich in Ägypten, als der Airbus 330 mit Staatschef Recep Tayyip Erdogan an Bord wieder hochzog. Erdogan hatte erfahren, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an der Gaza-Friedenskonferenz mit US-Präsident Donald Trump in Scharm el-Scheich teilnehmen wollte. Der türkische Präsident lehnte es ab, sich mit Netanjahu an einen Tisch zu setzen, und drohte Trump und den ägyptischen Gastgebern damit, die Konferenz zu boykottieren und in die Türkei zurück zu fliegen, wie aus türkischen Regierungskreisen verlautete. Trump wies Netanjahu an, in Israel zu bleiben – und Erdogan landete.