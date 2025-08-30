Mehrere Tausend Menschen demonstrieren nahe dem Filmfest Venedig für Palästina. Auch beim Festival ist der Nahost-Konflikt am Rande präsent.
30.08.2025 - 18:52 Uhr
Venedig - Mehrere Tausend Menschen haben nach ersten Polizeiangaben während der Filmfestspiele Venedig an einer propalästinensischen Demo teilgenommen, die unweit des Festivalgeländes stattfand. Ein Polizeisprecher vor Ort sprach in einer ersten Schätzung von rund 3.000 Menschen, sagte aber, dass die genaue Teilnehmerzahl noch unklar sei.