Die erste Runde der Gespräche über Trumps Friedensplan ist vorbei. Arabischen Berichten zufolge endete sie in «positiver Atmosphäre». Heute soll es weitergehen.

dpa 07.10.2025 - 01:26 Uhr

Scharm el Scheich - Die erste Runde der Gespräche über den Nahost-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump ist arabischen Medienberichten zufolge in "positiver Atmosphäre" zu Ende gegangen. Die Gespräche im ägyptischen Scharm el Scheich sollten heute fortgesetzt werden, berichtete der TV-Sender Al-Dschasira unter Berufung auf den regierungsnahen ägyptischen Sender Al-Qahera News TV. Details aus den Verhandlungen, die mehrere Tage dauern können, wurden zunächst nicht bekannt.