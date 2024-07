Das Verhältnis zwischen US-Präsident Biden und Israels Premier Netanjahu ist wegen des Gaza-Kriegs angespannt. Nun macht Biden erneut Druck auf den Verbündeten.

red/dpa 26.07.2024 - 06:32 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu zu einem zügigen Abkommen über eine Waffenruhe und Freilassung der Geiseln im Gaza-Krieg gedrängt. Biden habe bei dem Treffen im Weißen Haus auf die Notwendigkeit hingewiesen, „die verbleibenden Lücken zu schließen, das Abkommen so schnell wie möglich abzuschließen, die Geiseln nach Hause zu bringen und ein dauerhaftes Ende des Krieges in Gaza zu erreichen“, heißt es in einer Mitteilung des Weißen Hauses.