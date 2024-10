Nachdem der israelische Außenminister am Donnerstag die Tötung von Hamas-Chef Sinwar bestätigt hat, äußern sich Politiker aus aller Welt. Darunter auch US-Präsident Biden.

red/AFP 17.10.2024 - 20:53 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat nach der Tötung von Hamas-Chef Jahja Sinwar durch die israelische Armee von einem „guten Tag“ für die Welt gesprochen. Es gebe jetzt „die Möglichkeit für einen ‚Tag danach’ im Gazastreifen ohne die Hamas an der Macht und für eine politische Lösung, die Israelis und Palästinensern gleichermaßen eine bessere Zukunft bietet“, hieß es in einer am Donnerstag in Washington veröffentlichten Erklärung Bidens, der sich gerade auf dem Weg nach Deutschland befand.