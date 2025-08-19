 
  2. Politik

  4. Ein Funken Hoffnung im Nahen Osten

Gaza-Krieg: Ein Funken Hoffnung im Nahen Osten
1
Ein Anwohner von Gaza-Stadt läuft durch die Trümmer. Foto: OMAR AL-QATTAA/AFP

Die Terror-Gruppe Hamas hatte auch arabische Vermittler gegen sich aufgebracht. Nun musste sie ein Stück einlenken, meint Thomas Seibert.

In den fast zwei Jahren des Gaza-Krieges ist schon öfter Hoffnung aufgeglüht, die dann von neuer Gewalt erstickt wurde. Nun gibt es wieder einen Funken Hoffnung, weil sich die Hamas in entscheidenden Punkten der Verhandlungen über eine neue Waffenruhe bewegt hat. Vieles spricht dafür, dass diesmal eine Einigung gelingen könnte. Das liegt vor allem daran, dass die Hamas mit ihrem Nein zu Kompromissen in den vergangenen Monaten nicht nur Israel und die USA, sondern auch die arabischen Vermittlern Ägypten und Katar gegen sich aufgebracht hat. Die Terrorgruppe hatte den Bogen überspannt und muss nun Kompromisse machen.

 

Mit einer neuen Feuerpause wären nicht alle Fragen in Gaza geklärt. Der Konflikt wäre nur unterbrochen und könnte nach zwei Monaten wieder aufflammen, wenn sich Israel und die Hamas nicht auf eine Nachkriegsordnung einigen. Eine solche Vereinbarung liegt derzeit in weiter Ferne. Die Hamas lehnt zum Beispiel eine Entwaffnung ihrer Kämpfer ab – eine der Hauptforderungen der Israelis für ein endgültiges Ende des Krieges.

Feuerpause liefert Zeit für Gespräche

Zudem will Israel, dass in Gaza eine Palästinenser-Regierung ohne Verbindungen zur Hamas oder zur palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland eingesetzt wird. Die Hamas ist zu einem Machtverzicht in Gaza bereit, doch Palästinenser und Araber bestehen auf die Einbeziehung der Autonomiebehörde. Nur unter dieser Voraussetzung und wenn Israel auf die angedrohte Massenvertreibung von Zivilisten aus Gaza verzichtet, wären arabische Staaten bereit, Truppen zur Sicherung der Ordnung nach Gaza zu schicken.

Eine Feuerpause würde aber den Vermittlern Zeit für Gespräche über diese grundsätzlichen Gegensätze geben: Der neue Funken Hoffnung hätte eine Chance.

