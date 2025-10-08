 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Eine Hamas ohne Waffen?

Gaza-Krieg Eine Hamas ohne Waffen?

Gaza-Krieg: Eine Hamas ohne Waffen?
1
Ein Archivbild aus dem Februar 2025: Die Hamas übergibt im Gazastreifen eine israelische Geisel an das Rote Kreuz. Foto: dpa/Abdel Kareem Hana

Bei den Gaza-Gesprächen in Ägypten geht es auch um die Zukunft der Terrorgruppe. Noch sperrt sie sich in einem wichtigen Punkt.

Die Hamas hat im Gaza-Krieg viele ihrer Anführer und die Hälfte ihrer einst 30 000 Kämpfer verloren, ihr Rückhalt bei den Palästinensern sinkt, und jetzt verlangt US-Präsident Donald Trump ihre Entwaffnung. Bisher lehnt die Terrorgruppe das ab, doch zumindest ein Verzicht auf schwere Waffen wie Raketen könnte nach Einschätzung von Experten ein Weg für die Organisation sein, den Gaza-Konflikt zu überleben. Bei den Gesprächen in Ägypten über ein Ende des Gaza-Krieges geht es deshalb auch um die Zukunft der Hamas.

 

Unmittelbar nach ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 genoss die Hamas die Unterstützung vieler Palästinenser, weil sie den übermächtigen Gegner Israel gedemütigt hatte. Doch inzwischen machen viele Palästinenser die Hamas für den Tod von fast 70 000 Menschen im Gaza-Krieg und die Verwüstung des Küstenstreifens verantwortlich. Das von der EU mitfinanzierte palästinensische Meinungsforschungsinstitut PCPSR ermittelte im Dezember 2023, dass 57 Prozent der Bewohner von Gaza den Hamas-Angriff guthießen – im Mai dieses Jahres waren es nur noch 37 Prozent.

Unsere Empfehlung für Sie

Newsblog zum Krieg in Nahost : Aktivisten: Israels Marine stoppt neue Flotte mit Hilfsgütern für Gaza

Newsblog zum Krieg in Nahost Aktivisten: Israels Marine stoppt neue Flotte mit Hilfsgütern für Gaza

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.

In Gaza demonstrierten Zivilisten in den vergangenen Monaten gegen die Hamas, die das Gebiet seit 2007 regiert. Nach der Präsentation von Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Krieges vorige Woche hoffen Bewohner des Küstenstreifens auf ein Ende des Krieges, wie der katarische Sender Al-Dschasira aus Gaza berichtet. Die Hamas steht auch unter dem Druck arabischer Staaten und der Türkei, den Plan anzunehmen. Selbst der Iran, Geldgeber und Waffenlieferant der Hamas, äußerte sich positiv über die Vorschläge des US-Präsidenten.

Einige Teile des Trump-Planes sind für die Hamas hinnehmbar oder sogar positiv. Trump bietet den verbliebenen Kämpfern – nach israelischen Schätzungen sind das 10 000 bis 15 000 Männer – eine Amnestie an, wenn sie sich zur „friedlichen Koexistenz“ mit Israel bekennen. Hamas-Mitglieder sollen auch ins Exil gehen dürfen. Zu der von Trump verlangten Freilassung aller israelischen Geiseln und zum Verzicht auf die politische Macht über Gaza ist die Hamas bereit.

Zur Entwaffnung sagt die Hamas bisher Nein.

Doch die von Trump ebenfalls geforderte Entwaffnung lehnt die Hamas bisher ab. Bei den Gesprächen über die Umsetzung des Planes in Ägypten ist diese Weigerung einer der Punkte, an denen die Verhandlungen scheitern könnten. Die Hamas-Delegation am Verhandlungsort Scharm el-Scheich weiß, dass sie die Fortsetzung des Krieges riskiert, wenn sie sich stur stellt. Bisher habe die Hamas nicht über die Frage der Entwaffnung reden wollen, meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Der Nahost-Experte Joe Macaron von der US-Denkfabrik Wilson Center glaubt, dass der Druck auf die Hamas so groß ist, dass sie sich zumindest von einem Teil ihrer Waffen verabschieden muss. „Im Moment hat die Hamas keine andere Wahl, als die Waffen niederzulegen, besonders die schweren Waffen“, sagte Macaron unserer Zeitung. Das würde bedeuten, dass die Hamas auf Drohnen, Raketen und Granatwerfer verzichtet. Dazu sei jedoch ein Minimum an Vertrauen zwischen den Konfliktparteien nötig, meint Macaron.

Unsere Empfehlung für Sie

Zwei Jahre nach Hamas-Angriff: „Die inneren Wunden heilen nicht“

Zwei Jahre nach Hamas-Angriff „Die inneren Wunden heilen nicht“

In einem Kibbuz nahe des Gazastreifens versucht Adele Raemer ihr Trauma des 7. Oktober 2023 zu überwinden.

Hamas-Vertreter sollen sich nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ bereit erklärt haben, schwere Waffen wie Raketen in Depots des Gaza-Vermittlers Ägypten und der UNO abzugeben. Leichte Waffen wie Schnellfeuergewehre wolle die Gruppe dagegen behalten.

Viele Hamas-Terroristen würden eine Entwaffnung als Kapitulation vor Israel und den USA verstehen. Ohne Waffen wären die Palästinenser den Israelis schutzlos ausgeliefert, sagte Hamas-Führungsmitglied Teysir Süleyman der irakischen TV- und Internetplattform Rudaw.

Die Hamas muss sich entscheiden

Allerdings könnte der Hamas die vollständige Zerschlagung drohen, wenn sie die Entwaffnung verweigert und Israel den Krieg fortsetzt. Viele Palästinenser, in deren Namen die Hamas angeblich kämpft, würden sterben. Sie muss sich entscheiden. Die Terrorgruppe stehe vor einem „Augenblick der Wahrheit“, sagt der Nahost-Experte Amjad Iraqi von der Denkfabrik International Crisis Group der Zeitung „Australian Financial Review“.

Eine Hamas ohne Waffen müsste sich von ihrer bisherigen Ideologie lösen, die seit Gründung der Organisation 1987 den Kampf gegen Israel zur Grundlage hat. Das wäre schwierig, aber nicht undenkbar.

Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) machte schon vor mehr als 30 Jahren vor, dass der bewaffnete Kampf nicht unverzichtbar ist: 1993 sagte sich der damalige PLO-Chef Jasser Arafat von Gewalt und Terror gegen Israel los. Im Gegenzug erkannte Israel die PLO als Vertreterin der Palästinenser an. In der Türkei hat die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in diesem Sommer in Erwartung politischer Reformen ihre Waffen niedergelegt – die PKK kämpfte länger gegen die Türkei als die Hamas gegen Israel.

Weitere Themen

Schwarz-Rot: An der Abschaffung der schnellen Einbürgerung ist nur eine Sache gut

Schwarz-Rot An der Abschaffung der schnellen Einbürgerung ist nur eine Sache gut

Es ist vernünftig, die Bestintegrierten schnell einzubürgern. Dennoch könnte die Abschaffung der Turboeinbürgerung ein Gutes haben, kommentiert Tobias Peter.
Von Tobias Peter
Klinikreform: Krankenhausreform – Warken nimmt den Druck nicht aus dem Kessel

Klinikreform Krankenhausreform – Warken nimmt den Druck nicht aus dem Kessel

Mit einigen Anpassungen kommt die Bundesgesundheitsministerin den Ländern entgegen, aber die Kernelemente der Reform bleiben unangetastet.
Von Norbert Wallet
Vegetarische Fleischersatzprodukte: EU-Parlament stimmt für Namensverbot für Veggie-Burger

Vegetarische Fleischersatzprodukte EU-Parlament stimmt für Namensverbot für Veggie-Burger

Das Europaparlament hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass vegetarische Fleischersatzprodukte künftig nicht mehr Burger, Schnitzel und Wurst heißen sollen.
Von red/afp
Baden-Württemberg: Gesetz soll Abbau von Bürokratie fördern

Baden-Württemberg Gesetz soll Abbau von Bürokratie fördern

Der baden-württembergische Landtag hat das sogenannte Regelungsbefreiungsgesetz beschlossen. Kommunen können damit künftig vorübergehend von einzelnen Regelungen abweichen.
Von Valentin Schwarz
Was ist die Beitragsbemessungsgrenze?

BBG 2026 Sozialbeiträge – was ist die Beitragsbemessungsgrenze?

Bundesregierung will deutlich erhöhen: Die Beitragsbemessungsgrenze beeinflusst die Summe der Abgaben und ist sowohl für gesetzlich als auch für privat Versicherte relevant.
Von Michael Maier
Rechtsextremismus: Rechtsextreme Straftaten junger Menschen nehmen stark zu

Rechtsextremismus Rechtsextreme Straftaten junger Menschen nehmen stark zu

Die Behörden registrieren mehr als doppelt so viele rechtsextreme Delikte junger Menschen wie noch 2020. Die Bundesregierung sieht neue Gruppierungen und soziale Medien als Treiber.
Datenschutzkonferenz: Datenschützer warnen vor EU-Entwurf zur Chatkontrolle

Datenschutzkonferenz Datenschützer warnen vor EU-Entwurf zur Chatkontrolle

Die Datenschutzbehörden warnen vor dem EU-Entwurf zur Chatkontrolle und fordern die Regierung zum Widerstand auf. Sie kritisieren die geplante Massenüberwachung privater Nachrichten.
Wenn es immer wärmer wird: Was blüht der deutschen Landwirtschaft?

Wenn es immer wärmer wird Was blüht der deutschen Landwirtschaft?

Wer an die Zukunft der Landwirtschaft denkt, muss sich klarmachen: Der Klimawandel kommt – und verändert, was auf den Feldern passiert. Sind die deutschen Höfe darauf vorbereitet?
Von Rebekka Wiese
Gesetzgebung: Feuer frei auf Drohnen

Gesetzgebung Feuer frei auf Drohnen

Die Regierung will der Bundespolizei mehr Kompetenzen zum Kampf gegen Drohnen geben. Das ist richtig, kommentiert Christian Gottschalk. Aber es bedarf noch viel mehr.
Von Christian Gottschalk
Kabinettsbeschluss in Berlin: Bundespolizei erhält mehr Befugnisse bei Drohnen, Handys und Fluggastdaten

Kabinettsbeschluss in Berlin Bundespolizei erhält mehr Befugnisse bei Drohnen, Handys und Fluggastdaten

Die Bundespolizei soll in einigen Bereichen mehr Befugnisse und Kompetenzen bekommen - unter anderem bei der Drohnenabwehr, der Ortung von Handys und der Sicherung von Fluggastdaten.
Weitere Artikel zu Gaza-Krieg Gaza Hamas
 