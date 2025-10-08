Gaza-Krieg Eine Hamas ohne Waffen?
Bei den Gaza-Gesprächen in Ägypten geht es auch um die Zukunft der Terrorgruppe. Noch sperrt sie sich in einem wichtigen Punkt.
Bei den Gaza-Gesprächen in Ägypten geht es auch um die Zukunft der Terrorgruppe. Noch sperrt sie sich in einem wichtigen Punkt.
Die Hamas hat im Gaza-Krieg viele ihrer Anführer und die Hälfte ihrer einst 30 000 Kämpfer verloren, ihr Rückhalt bei den Palästinensern sinkt, und jetzt verlangt US-Präsident Donald Trump ihre Entwaffnung. Bisher lehnt die Terrorgruppe das ab, doch zumindest ein Verzicht auf schwere Waffen wie Raketen könnte nach Einschätzung von Experten ein Weg für die Organisation sein, den Gaza-Konflikt zu überleben. Bei den Gesprächen in Ägypten über ein Ende des Gaza-Krieges geht es deshalb auch um die Zukunft der Hamas.