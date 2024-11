Gedränge vor Bäckerei: Frauen in Gaza zu Tode gequetscht

Hilfsorganisationen warnen vor einer Hungersnot in Teilen des Gazastreifens. Vor einer Bäckerei kommt es unter verzweifelten Wartenden zu einem Unglück.

dpa 29.11.2024 - 16:31 Uhr

Gaza - Im Zentrum des Gazastreifens sind Krankenhausangaben zufolge drei in einer Menschenmenge vor einer Bäckerei stehende Frauen zu Tode gequetscht worden. Die Palästinenserinnen hätten in der Stadt Deir al-Balah angestanden, um Brot zu kaufen, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur. Im Gedränge seien sie umgekippt und schließlich ums Leben gekommen. Mitarbeiter des Al-Aksa-Krankenhauses, in das die drei eingeliefert wurden, bestätigten den Tod der Frauen.