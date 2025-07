Israels Armee will in Vierteln der Stadt Deir al-Balah gegen Terrorgruppen vorgehen, in denen sie bislang noch nicht im Einsatz war. Anwohner dort sollen fliehen. Auch Geisel-Angehörige sind entsetzt.

dpa 20.07.2025 - 09:46 Uhr

Gaza/Tel Aviv - Israels Armee weitet nach eigenen Angaben ihre Einsätze in der Stadt Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens aus. Sie gehe in der Region weiterhin gegen Terrororganisationen vor und dehne nun "ihre Aktivitäten auf neue Gebiete aus", heißt es in der Mitteilung eines Armeesprechers, die auch in arabischer Sprache veröffentlicht wurde. Dort sei das Militär bislang nicht im Einsatz gewesen. Die "Times of Israel" sprach von den ersten Bodeneinsätzen in der Gegend seit Beginn des Gaza-Kriegs.