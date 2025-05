Die israelischen Truppen setzen ihre Offensive gegen die islamistische Hamas fort. Erneut hätten sich Terroristen in einem früheren Schulgebäude verschanzt. Wieder soll es viele Tote geben.

dpa 26.05.2025 - 07:52 Uhr

Gaza/Tel Aviv - Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht erneut eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Sie habe sich im Norden in der Stadt Gaza in einem Gebäude befunden, das früher eine Schule gewesen sei, hieß es in der Nacht. Palästinensischen Berichten zufolge kamen mindestens 25 Menschen ums Leben, die meisten davon Frauen und Kinder. Dutzende seien verletzt. Die Angaben beider Seiten ließen sich unabhängig zunächst nicht überprüfen.