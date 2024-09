Auch elf Monate nach dem Massaker vom 7. Oktober geht die israelische Armee weiter gegen die Hamas vor. Bei einem Angriff auf einen Befehlsposten in Gaza soll es Dutzende Tote gegeben haben.

dpa 10.09.2024 - 02:08 Uhr

Gaza - Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine in einer humanitären Zone im Gazastreifen untergebrachte Kommandozentrale der islamistischen Hamas angegriffen. Nach Angaben des Direktors für Versorgung bei der Zivilverteidigung in Gaza kamen mindestens 40 Menschen bei dem Luftangriff ums Leben, mehr als 60 seien verletzt worden. Demnach wurden Zelte getroffen, in denen Binnenflüchtlinge untergebracht sind. Laut dem israelischen Militär wurden vor dem Angriff mit Präzisionsmunition zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Risiko zu verringern, dass Zivilisten zu Schaden kommen.