Nach der Einigung zwischen Israel und Hamas soll es in Ägypten ein internationales Gipfeltreffen geben. Aus einer Mitteilung aus Frankreich geht hervor, wann es stattfinden soll.
11.10.2025 - 18:46 Uhr
Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem in Ägypten geplanten internationalen Gipfel reisen, bei dem über die Umsetzung des Friedensplans beraten werden soll. Der Élysée-Palast gab in einer Mitteilung den Tag des Treffens in Scharm el Scheich mit Montag an.