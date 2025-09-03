Die Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen verlaufen zäh. US-Präsident Trump sendet eine klare Botschaft an die islamistische Hamas.

red/dpa 03.09.2025 - 18:04 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat die islamistische Hamas im Gazastreifen aufgefordert, alle Geiseln auf einmal freizulassen. Der Republikaner schrieb auf der Plattform Truth Social: „Sagt Hamas, dass sie SOFORT alle 20 Geiseln freilassen soll (Nicht 2 oder 5 oder 7!), und die Situation wird sich schnell ändern. ES WIRD ENDEN!“.