Gaza-Krieg Um diese 20 Geiseln kämpft Israel
Das unsichere Schicksal der letzten Geiseln hat die Proteste für eine Waffenruhe in Israel erneut angefacht.
Als die Terroristen ihr den Vater raubten, war Alma Miran sechs Monate alt. Heute ist sie ein kleines Mädchen: Sie läuft, sie spielt, sie spricht. Manchmal, erzählt ihre Mutter, tue Alma so, als würde sie mit ihrem Vater telefonieren. „Papa“, sage sie dann, „wo bist du?“ Doch die Leitung bleibt still: Seit 22 Monaten halten Hamas-Terroristen Omri Miran in Gaza fest. Er hat Almas erste Schritte verpasst, ihr erstes Wort. Und niemand weiß, wann er zurückkommt – und in welchem Zustand.
