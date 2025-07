Die USA dringen weiter auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Erneut wird ein Zeitpunkt für einen möglichen Deal zwischen Israel und der Hamas genannt.

red/dpa 08.07.2025 - 19:56 Uhr

US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben auf eine Vereinbarung über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bis Ende der Woche. Vor einem Gespräch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Washington sagte der Republikaner: „Er will eine Lösung, ich will eine Lösung und ich glaube, die andere Seite will eine Lösung.“ In dem Gespräch mit Netanjahu soll das Thema Gaza im Mittelpunkt stehen.