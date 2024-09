Vier israelische Soldaten bei Explosion in Rafah getötet

Viele Gebäude im umkämpften Gazastreifen sind mit Sprengsätzen präpariert. Bei einem tödlichen Vorfall in Rafah geriet nun eine Gruppe von Soldaten und eine Soldatin in eine solche Falle.

red/dpa 18.09.2024 - 08:20 Uhr

Vier israelische Soldaten, darunter eine Sanitäterin, sind bei einer Explosion in einem Gebäude in Rafah im Süden des Gazastreifens getötet worden. Die israelische Armee bestätigte ihren Tod bei Kämpfen im südlichen Gazastreifen. Fünf weitere Soldaten seien verletzt worden, davon drei schwer. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus transportiert worden.