Die Zentren einer umstrittenen Stiftung für die Verteilung von Lebensmittelpaketen sind seit zwei Tagen geschlossen. Es habe zuletzt Drohungen der Hamas gegeben. Heute sollen zwei wieder öffnen.

dpa 08.06.2025 - 03:24 Uhr

Gaza - Die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation (GHF) will heute zwei ihrer Verteilzentren für humanitäre Hilfe im Gazastreifen wieder öffnen. Nachdem die Hilfszentren der Stiftung auch am Vortag nach eigenen Angaben wegen "direkter Drohungen" der islamistischen Hamas weiter geschlossen waren, sollen zwei von ihnen in Rafah im Süden Gazas am Mittag wieder öffnen, wie die GHF in der Nacht auf ihrer arabischen Facebook-Seite ankündigte.