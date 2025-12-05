Acht Staaten warnen vor Israels Plänen zur Öffnung des Grenzübergangs Rafah nur zur Ausreise von Palästinensern. Sie lehnen jede Form der Vertreibung strikt ab.
05.12.2025 - 23:06 Uhr
Die Regierungen von acht mehrheitlich muslimischen Ländern haben Besorgnis über Pläne der israelischen Regierung zur Öffnung des Grenzübergangs Rafah im Gazastreifen für die Ausreise von Palästinensern geäußert. Die Außenminister Ägyptens, Indonesiens, Jordaniens, Pakistans, Katars, Saudi-Arabiens, der Türkei und der Vereinigten Arabischen Emirate lehnten am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung "jegliche Versuche" ab, "das palästinensische Volk aus ihrem Land zu vertreiben".